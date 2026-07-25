Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась в числе регионов-лидеров по вовлечению земель под туристические объекты. Об этом пишет «Интерфакс».

За пять лет в России по проекту «Земля для туризма» сотрудники Росреестра, ППК «Роскадастр» и региональные команды выявили почти 1,9 тыс. участков площадью 47,6 тыс. га, которые можно использовать под туристические объекты. Из них 1,2 тыс. га уже вовлечены в оборот.

Также специалисты определили свыше 1,4 тыс. объектов, обладающих туристической привлекательностью. С начала 2026 года к общему числу выявленных участков добавилось еще 253 территории площадью 15 тыс. га для создания туристических объектов и 248 объектов туристического интереса.

Удмуртская Республика оказалась в числе лидеров по вовлечению земель под туробъекты — 101,9 га. Также в топ попали: Республика Дагестан — 161,7 га, Челябинская область — 135,2 га, Приморский край — 131,1 га, Саратовская область — 87,4 га и Республика Бурятия — 82,7 га.