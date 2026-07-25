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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Культурно-спортивный комплекс построят в Шаркане до конца 2026 года

10:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Культурно-спортивный комплекс построят в Шаркане до конца 2026 года
10:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: vk.ru (Андрей Николаев)
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Готовность объекта составляет 31%.

Шаркан. Удмуртия. Культурно-спортивный комплекс открытого типа должны построить в Шаркане до конца 2026 года. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Шарканского района Андрей Николаев.

Стадион будет трансформироваться в зависимости от сезона. Летом здесь будут площадки для пляжного волейбола и футбола, а зимой — лыжная трасса с раздевалками и вакс-кабинами. Также в комплексе построят тренажёрный зал, трибуны на 150 мест и установят систему электронного хронометража для соревнований регионального уровня.

Объект возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящий момент работы идут в соответствии с графиком. Пока объект готов на 31%.

Планируется, что комплекс поможет привлечь к спорту больше сельских жителей и даст им возможность тренироваться и соревноваться на современном уровне. 

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10:00, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
7
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#строительство