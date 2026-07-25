Шаркан. Удмуртия. Культурно-спортивный комплекс открытого типа должны построить в Шаркане до конца 2026 года. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Шарканского района Андрей Николаев.

Стадион будет трансформироваться в зависимости от сезона. Летом здесь будут площадки для пляжного волейбола и футбола, а зимой — лыжная трасса с раздевалками и вакс-кабинами. Также в комплексе построят тренажёрный зал, трибуны на 150 мест и установят систему электронного хронометража для соревнований регионального уровня.

Объект возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящий момент работы идут в соответствии с графиком. Пока объект готов на 31%.

Планируется, что комплекс поможет привлечь к спорту больше сельских жителей и даст им возможность тренироваться и соревноваться на современном уровне.