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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский радиозавод и БыстроБанк оказались в 21-м пакете санкций Евросоюза

16:12, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ижевский радиозавод и БыстроБанк оказались в 21-м пакете санкций Евросоюза
16:12, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский радиозавод\n#санкции\n#Евросоюз\n#БыстроБанк
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Продукция завода используется военными России.

Ижевск. Удмуртия. Евросоюз ввёл санкции против Ижевского радиозавода и БыстроБанка. Информация опубликована на сайте ЕС.

В документе поясняется, что дочернее предприятие ООО «Ирз-Связь», входящее в АО «ИРЗ», производит системы коммутации для навигационных приемников, а также занимается ремонтом вооружения и военной техники. Продукция компании используется в беспилотниках «Орлан-10» и «Тахион». Кроме того, ООО «Ирз-Связь» участвует в производстве навигационных приемников для GPS и ГЛОНАСС.

Как поясняется в записке Евросоюза, ПАО «БыстроБанк» в свою очередь является одним из ведущих банков в Удмуртии и приносит доходы Правительству РФ.

Напомним, в середине июня 2026 года Евросоюз ввёл санкции против «Ижевского авиационного завода».

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16:12, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский радиозавод\n#санкции\n#Евросоюз\n#БыстроБанк