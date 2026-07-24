Ижевск. Удмуртия. Евросоюз ввёл санкции против Ижевского радиозавода и БыстроБанка. Информация опубликована на сайте ЕС.

В документе поясняется, что дочернее предприятие ООО «Ирз-Связь», входящее в АО «ИРЗ», производит системы коммутации для навигационных приемников, а также занимается ремонтом вооружения и военной техники. Продукция компании используется в беспилотниках «Орлан-10» и «Тахион». Кроме того, ООО «Ирз-Связь» участвует в производстве навигационных приемников для GPS и ГЛОНАСС.

Как поясняется в записке Евросоюза, ПАО «БыстроБанк» в свою очередь является одним из ведущих банков в Удмуртии и приносит доходы Правительству РФ.

Напомним, в середине июня 2026 года Евросоюз ввёл санкции против «Ижевского авиационного завода».