Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор в отношении 41-летней медсестры-анестезиста, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Смерть пациентки наступила вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В мае 2024 года сотрудница отделения анестезиологии-реанимации Сарапульской городской больницы по личной просьбе пациентки, не имея врачебного назначения, сделала ей укол и поставила капельницу. При этом медсестра не убедилась в отсутствии противопоказаний к применению препаратов и не оценила риск аллергической реакции.

Вскоре после введения лекарств у пациентки развился анафилактический шок. Несмотря на оказанную реанимационную помощь, женщина скончалась.

Сарапульский городской суд назначил медсестре один год ограничения свободы. Однако от наказания её освободили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, с медицинского учреждения в пользу сына погибшей взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.