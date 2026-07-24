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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии оставили в силе приговор медсестре, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности

15:40, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии оставили в силе приговор медсестре, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности
15:40, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
93
0
#Удмуртия\n#суды\n#приговор\n#смерть
Источник фото: пресс-служба судов Удмуртии
93
0

Пациентка получила анафилактический шок после введения медсестрой препаратов.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор в отношении 41-летней медсестры-анестезиста, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Смерть пациентки наступила вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В мае 2024 года сотрудница отделения анестезиологии-реанимации Сарапульской городской больницы по личной просьбе пациентки, не имея врачебного назначения, сделала ей укол и поставила капельницу. При этом медсестра не убедилась в отсутствии противопоказаний к применению препаратов и не оценила риск аллергической реакции.

Вскоре после введения лекарств у пациентки развился анафилактический шок. Несмотря на оказанную реанимационную помощь, женщина скончалась.

Сарапульский городской суд назначил медсестре один год ограничения свободы. Однако от наказания её освободили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, с медицинского учреждения в пользу сына погибшей взыскали 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

 

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15:40, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
93
0
#Удмуртия\n#суды\n#приговор\n#смерть