Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе осудили местного жителя, который без спросу взял машину друга. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В апреле 2026 года пьяный 18-летний житель Кизнера решил покататься на «Ладе Гранта», которая принадлежит его другу. Подсудимый без спроса взял ключи от автомобиля из куртки спящего товарища, завёл машину и поехал кататься по улицам Кизнера.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)»). В суде юноша признал свою вину в полном объёме и выразил раскаяние. Он пояснил, что угнал машину под действием алкоголя, и в трезвом состоянии не совершил бы подобного поступка.

В качестве наказания Кизнерский районный суд обязал молодого человека выплатить штраф 60 тыс. рублей.