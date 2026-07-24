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За угон машины друга житель Кизнерского района заплатит штраф 60 тысяч рублей

12:20, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За угон машины друга житель Кизнерского района заплатит штраф 60 тысяч рублей
12:20, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#угон\n#штраф
Источник фото: ИИ
51
0

Пьяный 18-летний юноша угнал машину у своего приятеля.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе осудили местного жителя, который без спросу взял машину друга. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

В апреле 2026 года пьяный 18-летний житель Кизнера решил покататься на «Ладе Гранта», которая принадлежит его другу. Подсудимый без спроса взял ключи от автомобиля из куртки спящего товарища, завёл машину и поехал кататься по улицам Кизнера. 

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)»). В суде юноша признал свою вину в полном объёме и выразил раскаяние. Он пояснил, что угнал машину под действием алкоголя, и в трезвом состоянии не совершил бы подобного поступка. 

В качестве наказания Кизнерский районный суд обязал молодого человека выплатить штраф 60 тыс. рублей.  

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12:20, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#угон\n#штраф