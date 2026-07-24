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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии за несколько часов остановили 23 водителей мототехники за езду без прав

11:20, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии за несколько часов остановили 23 водителей мототехники за езду без прав
11:20, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Удмуртия\n#Ягул\n#Госавтоинспекция\n#питбайк
Источник фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии
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Госавтоинспекция провела профилактическую проверку с целью снизить аварии с участием мототехники.

Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии провела рейд по проверке водителей мототехники и питбайков в нескольких районах республики. За несколько часов инспекторы выявили ряд нарушений, в том числе, грубых. 23 водителя управляли транспортом без водительских прав. Среди них 15 мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратили на несовершеннолетних нарушителей. Так, в селе Ягул остановили троих детей, которые управляли квадроциклами. Двое из них перевозили малолетних пассажиров. Как выяснилось, несовершеннолетние взяли технику с разрешения родителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что передача мототехники ребёнку может повлечь для родителей административную и уголовную ответственность.

 

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11:20, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
75
0
#Удмуртия\n#Ягул\n#Госавтоинспекция\n#питбайк