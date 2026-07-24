Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии провела рейд по проверке водителей мототехники и питбайков в нескольких районах республики. За несколько часов инспекторы выявили ряд нарушений, в том числе, грубых. 23 водителя управляли транспортом без водительских прав. Среди них 15 мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратили на несовершеннолетних нарушителей. Так, в селе Ягул остановили троих детей, которые управляли квадроциклами. Двое из них перевозили малолетних пассажиров. Как выяснилось, несовершеннолетние взяли технику с разрешения родителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что передача мототехники ребёнку может повлечь для родителей административную и уголовную ответственность.