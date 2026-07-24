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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Семь спасателей Удмуртии покорили Эльбрус

10:30, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Семь спасателей Удмуртии покорили Эльбрус
10:30, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Эльбрус\n#спасатели\n#учения
Источник фото: Комитет по делам ГО и ЧС
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Они взошли на гору в рамках учебно-тренировочных сборов по горной подготовке.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели из Удмуртии поднялись на Эльбрус. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС Удмуртии.

Спасатели взошли на самую высокую гору России и Европы в рамках учебно-тренировочных сборов по горной подготовке. В экспедиции с 13 по 21 июля участвовали 7 спасателей Поисково-спасательной службы Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС из Ижевска и Воткинска.

Спасатели разделили подъём на высоту 5642 метра над уровнем моря на несколько этапов, чтобы организм постепенно привыкал к высоте и ни у кого не возникло кислородного голодания. Отмечается, что погода не подвела и команда смогла добраться до вершины Эльбруса в полном составе. 

«На вершине спасателей ждала картина, ради которой стоило пройти весь этот путь. Задачи выполнены, маршрут пройден, опыт получен. Теперь эти навыки будут применять в реальных поисково-спасательных работах в сложных географических и климатических условиях. Поздравляем коллег с успешным завершением сборов», — заявили в Комитете по делам ГО и ЧС Удмуртии. 

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10:30, 24 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Удмуртия\n#Эльбрус\n#спасатели\n#учения