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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Трёх обезьян и носуху увезли из Ижевска для создания пар в зоопарке Санкт-Петербурга

17:59, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Трёх обезьян и носуху увезли из Ижевска для создания пар в зоопарке Санкт-Петербурга
17:59, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#Санкт-Петербург
Источник фото: АО «Ижавиа»
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Самцы уже некоторое время жили отдельно от своих сородичей, чтобы между животными не возникало конфликтов.

Ижевск. Удмуртия. Три обезьянки и носуха покинули Зоопарк Удмуртии, чтобы создать свои пары в зоопарке Санкт-Петербурга. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе зоопарка. 

23 июля авиакомпания «Ижавиа» сообщила о необычных пассажирах. Из Ижевска в Санкт-Петербург улетели две саймири, одна обыкновенная игрунка и одна носуха, которые родились и выросли в зоопарке Удмуртии. 

В пресс-службе зоопарка нам рассказали, что обезьянкам уже два года, а носухе — год. Все они являются самцами, которые достигли половой зрелости.

«В дикой природе у большинства животных подросшие самцы изгоняются из группы. Это характерно и для носух, и для многих видов обезьян. В зоопарке мы не только сохраняем природные установки, но также стараемся избежать конфликтов между животными и межродственных связей. Подросших самцов заранее отделили от родителей, чтобы избежать дополнительного стресса при транспортировке», — пояснили в Зоопарке Удмуртии. 

Отмечается, что обезьяны и носуха отправились в частный зоопарк Санкт-Петербурга, который входит в организацию «СОЗАР» — Союз зоопарков и аквариумов России. Так что передача животных прошла официально, со всеми необходимыми документами. Одной из целей переселения является создание новых пар, что позволит сохранить и увеличить популяцию этих экзотических животных.

Отмечается, что животные успешно долетели до Санкт-Петербурга и их уже приняли в местном зоопарке. 

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17:59, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#Санкт-Петербург