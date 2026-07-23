Ижевск. Удмуртия. Три обезьянки и носуха покинули Зоопарк Удмуртии, чтобы создать свои пары в зоопарке Санкт-Петербурга. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе зоопарка.

23 июля авиакомпания «Ижавиа» сообщила о необычных пассажирах. Из Ижевска в Санкт-Петербург улетели две саймири, одна обыкновенная игрунка и одна носуха, которые родились и выросли в зоопарке Удмуртии.

В пресс-службе зоопарка нам рассказали, что обезьянкам уже два года, а носухе — год. Все они являются самцами, которые достигли половой зрелости.

«В дикой природе у большинства животных подросшие самцы изгоняются из группы. Это характерно и для носух, и для многих видов обезьян. В зоопарке мы не только сохраняем природные установки, но также стараемся избежать конфликтов между животными и межродственных связей. Подросших самцов заранее отделили от родителей, чтобы избежать дополнительного стресса при транспортировке», — пояснили в Зоопарке Удмуртии.

Отмечается, что обезьяны и носуха отправились в частный зоопарк Санкт-Петербурга, который входит в организацию «СОЗАР» — Союз зоопарков и аквариумов России. Так что передача животных прошла официально, со всеми необходимыми документами. Одной из целей переселения является создание новых пар, что позволит сохранить и увеличить популяцию этих экзотических животных.

Отмечается, что животные успешно долетели до Санкт-Петербурга и их уже приняли в местном зоопарке.