Автомобиль съехал в кювет.
Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе водитель иномарки пострадал при наезде на лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
ДТП произошло 22 июля около 04:30 на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. 41-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» врезался в лося и съехал в кювет.
В результате аварии мужчина и его 21-летний пассажир получили травмы. Водителя госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно вблизи лесных массивов.
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