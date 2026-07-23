Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид

Водитель «Митсубиси» пострадал при наезде на лося на трассе «Ижевск-Ува»

17:30, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Водитель «Митсубиси» пострадал при наезде на лося на трассе «Ижевск-Ува»
17:30, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#ДТП\n#лось
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
57
0

Автомобиль съехал в кювет.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе водитель иномарки пострадал при наезде на лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 22 июля около 04:30 на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. 41-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» врезался в лося и съехал в кювет.

В результате аварии мужчина и его 21-летний пассажир получили травмы. Водителя госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно вблизи лесных массивов. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:30, 23 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#ДТП\n#лось