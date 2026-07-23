Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе водитель иномарки пострадал при наезде на лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 22 июля около 04:30 на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. 41-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» врезался в лося и съехал в кювет.

В результате аварии мужчина и его 21-летний пассажир получили травмы. Водителя госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными на загородных трассах, особенно вблизи лесных массивов.