Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска задержали по подозрению в серии краж самокатов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что ночами с марта по июль 2026 года 21-летний местный житель будучи пьяным похищал самокаты у подъездов жилых домов. Молодой человек причастен к шести кражам на территории Ленинского района. Он украл электросамокат стоимостью 177 тыс. рублей и пять самокатов на общую сумму почти 73 тыс. рублей.

Все средства индивидуальной мобильности не были оборудованы противоугонными устройствами. Сумма причинённого ущерба составила 250 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК России («Кража»). Подозреваемого задержали и взяли с него подписку о невыезде. Самокаты вернули владельцам.