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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Три обезьянки и одна носуха отправились на самолёте из Ижевска в Санкт-Петербург

14:41, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Три обезьянки и одна носуха отправились на самолёте из Ижевска в Санкт-Петербург
14:41, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Санкт-Пертербург\n#самолёты\n#Ижавиа\n#животные\n#обезьяны\n#Зоопарк Удмуртии
Источник фото: пресс-служба АО «Ижавиа»
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Они родились в зоопарке Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» перевезла из Ижевска в Санкт-Петербург двух саймири, одну обыкновенную игрунку и одну носуху. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Их перевозили в транспортировочных контейнерах, чтобы обеспечить животным безопасный и комфортный полёт. Также на борту было 180 человек.

«Экзотические гости отправились в свой первый полет, чтобы обрести новое место жительства. Все четвероногие родились в Ижевске и выращены специалистами Зоопарка Удмуртии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед рейсом хвостатые путешественники прошли осмотр и получили ветеринарные свидетельства.

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14:41, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Санкт-Пертербург\n#самолёты\n#Ижавиа\n#животные\n#обезьяны\n#Зоопарк Удмуртии