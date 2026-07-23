Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» перевезла из Ижевска в Санкт-Петербург двух саймири, одну обыкновенную игрунку и одну носуху. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Их перевозили в транспортировочных контейнерах, чтобы обеспечить животным безопасный и комфортный полёт. Также на борту было 180 человек.

«Экзотические гости отправились в свой первый полет, чтобы обрести новое место жительства. Все четвероногие родились в Ижевске и выращены специалистами Зоопарка Удмуртии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед рейсом хвостатые путешественники прошли осмотр и получили ветеринарные свидетельства.