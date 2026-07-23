Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска предложили создать виртуальную выставку об истории города. Об этом сообщает Городская дума.

Планируется, что такой цифровой проект откроет фонды «Музея города Ижевска» для зрителей со всей России и поможет популяризировать культурный код региона за пределами республики.

Сейчас «Музей города Ижевска» имеет три филиала: «Галерея» на Центральной площади, зал «Пушкинский» и Генеральский дом. Ежегодно в них проводят свыше 30 выставок. Всего в фондах музея собрано более 8 тыс. предметов.

Также для развития музейной сферы и сбережения культурного наследия столицы депутаты Гордумы Ижевска обсудили проблемы содержания исторического здания Генеральского дома и пути привлечения федеральных грантов на реставрацию этого объекта. Было решено поднять данный вопрос на ближайшем заседании комиссии и поручить главе Ижевска проверить исполнение инвестиционного договора с предпринимателем, который выкупил Генеральский дом.

Напомним, что в 2023 году предприниматель Денис Агашин получил в аренду Генеральский дом. Вместе с тем на него легло обязательство отреставрировать этот памятник архитектуры. Но в 2025 году инвестор решил отказаться от планов по масштабной реконструкции старинного здания.

Помимо этого депутаты Гордумы Ижевска предложили музею сотрудничать с малыми и средними предпринимателями, которые производят сувенирную продукцию. В результате такого партнерства товары с сувенирной продукцией можно будет начать продавать в музее. Таким образом получится поддержать местных производителей и расширить ассортимент сувениров, отражающих культурный облик города.