Также обсуждается идея привлечь федеральные гранты на реставрацию Генеральского дома.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска предложили создать виртуальную выставку об истории города. Об этом сообщает Городская дума.
Планируется, что такой цифровой проект откроет фонды «Музея города Ижевска» для зрителей со всей России и поможет популяризировать культурный код региона за пределами республики.
Сейчас «Музей города Ижевска» имеет три филиала: «Галерея» на Центральной площади, зал «Пушкинский» и Генеральский дом. Ежегодно в них проводят свыше 30 выставок. Всего в фондах музея собрано более 8 тыс. предметов.
Также для развития музейной сферы и сбережения культурного наследия столицы депутаты Гордумы Ижевска обсудили проблемы содержания исторического здания Генеральского дома и пути привлечения федеральных грантов на реставрацию этого объекта. Было решено поднять данный вопрос на ближайшем заседании комиссии и поручить главе Ижевска проверить исполнение инвестиционного договора с предпринимателем, который выкупил Генеральский дом.
Напомним, что в 2023 году предприниматель Денис Агашин получил в аренду Генеральский дом. Вместе с тем на него легло обязательство отреставрировать этот памятник архитектуры. Но в 2025 году инвестор решил отказаться от планов по масштабной реконструкции старинного здания.
Помимо этого депутаты Гордумы Ижевска предложили музею сотрудничать с малыми и средними предпринимателями, которые производят сувенирную продукцию. В результате такого партнерства товары с сувенирной продукцией можно будет начать продавать в музее. Таким образом получится поддержать местных производителей и расширить ассортимент сувениров, отражающих культурный облик города.
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