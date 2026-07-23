Глазов. Удмуртия. Археологи Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН проводят раскопки средневекового могильника Мыдланьшай у деревни Адам в Глазовском районе. В работах участвуют сотрудники музея-заповедника «Иднакар», студенты Глазовского педуниверситета и волонтёры, сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Могильник эпохи Средневековья изучался в 1928 году, в 1957–1958 годах, а также в 2020-е годы, когда исследователи уточнили границы археологического памятника и выявили неизученные зоны.

С 2026 года раскопки возобновились. Исследования показали, что погребения имеют более сложную структуру, чем считалось ранее: они расположены в три яруса друг над другом — более древние находятся глубже, более поздние — ближе к поверхности.

Находки относятся к VIII–IX векам и принадлежат поломской и чепецкой культурам. Наборы вещей в погребениях повторяют традиционные для этого памятника комплексы, однако среди них есть и ранее не встречавшиеся на могильнике предметы.

Работы на памятнике продолжаются. В дальнейшем находки будут тщательно изучены учёными.