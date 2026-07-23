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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазовском районе археологи возобновили раскопки средневекового могильника Мыдланьшай

11:49, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазовском районе археологи возобновили раскопки средневекового могильника Мыдланьшай
11:49, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Глазов\n#Удмуртия\n#археология
Источник фото: УдмФИЦ УрО РАН
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Исследования показали трёхъярусное строение захоронений VIII–IX веков.

Глазов. Удмуртия. Археологи Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН проводят раскопки средневекового могильника Мыдланьшай у деревни Адам в Глазовском районе. В работах участвуют сотрудники музея-заповедника «Иднакар», студенты Глазовского педуниверситета и волонтёры, сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Могильник эпохи Средневековья изучался в 1928 году, в 1957–1958 годах, а также в 2020-е годы, когда исследователи уточнили границы археологического памятника и выявили неизученные зоны.

С 2026 года раскопки возобновились. Исследования показали, что погребения имеют более сложную структуру, чем считалось ранее: они расположены в три яруса друг над другом — более древние находятся глубже, более поздние — ближе к поверхности.

Находки относятся к VIII–IX векам и принадлежат поломской и чепецкой культурам. Наборы вещей в погребениях повторяют традиционные для этого памятника комплексы, однако среди них есть и ранее не встречавшиеся на могильнике предметы.

Работы на памятнике продолжаются. В дальнейшем находки будут тщательно изучены учёными.

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11:49, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
128
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#археология