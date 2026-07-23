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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Два водителя автобуса из Ижевска поборются за звание лучшего в Набережных Челнах

11:15, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Два водителя автобуса из Ижевска поборются за звание лучшего в Набережных Челнах
11:15, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Набережные Челны\n#Татарстан\n#автобус\n#ИПОПАТ\n#конкурс
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Одного водителя на конкурс отправил ИПОПАТ, другого — ИжГЭТ.

Набережные Челны. Татарстан. Водители автобусов в ИПОПАТ Константин Мерзляков и в ИжГЭТ Ильдар Вагапов представят Удмуртию на конкурсе лучших водителей в Набережных Челнах с 23 по 26 июля (18+). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Константин работает в ИПОПАТ с 2018 года и знает практически все городские маршруты. В 2025 году он стал лучшим водителем компании.

Фото: АО «ИПОПАТ»

«Поначалу было сложно, но потом освоился, появился постоянный автобус. Вождение мне всегда нравилось, я всегда любил ездить за рулем. Рулить — это мое. Главное в профессии — внимательность, терпеливость и любовь к своему делу», — поделился Константин.

За плечами Ильдара 14 лет управления автобусом. Отмечается, что участие в конкурсе водителя ИжГЭТ особенно значимо для компании, поскольку автобусное направление там существует всего семь месяцев.

Фото: МУП «ИжГЭТ»

«Но за это короткое время мы не просто вышли на маршруты — мы собрали команду настоящих профессионалов. И теперь один из наших лучших водителей отправляется защищать честь предприятия среди 51 коллег из 40 городов России и Белоруссии!», — рассказали в пресс-службе ИжГЭТ.

В Набережных Челнах соберутся водители автобусов со всей России, чтобы показать свое мастерство и побороться за главный приз — автомобиль. Водителям предстоит выполнить три задания: сдать теорию, выполнить скоростное маневрирование и пройти трассу на комфортное вождение, не расплескав воду из стакана.

Напомним, ранее водитель ИжГЭТ Алексей Шушков завоевал бронзовую медаль во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса».

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11:15, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Набережные Челны\n#Татарстан\n#автобус\n#ИПОПАТ\n#конкурс