Набережные Челны. Татарстан. Водители автобусов в ИПОПАТ Константин Мерзляков и в ИжГЭТ Ильдар Вагапов представят Удмуртию на конкурсе лучших водителей в Набережных Челнах с 23 по 26 июля (18+). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Константин работает в ИПОПАТ с 2018 года и знает практически все городские маршруты. В 2025 году он стал лучшим водителем компании.

Фото: АО «ИПОПАТ»

«Поначалу было сложно, но потом освоился, появился постоянный автобус. Вождение мне всегда нравилось, я всегда любил ездить за рулем. Рулить — это мое. Главное в профессии — внимательность, терпеливость и любовь к своему делу», — поделился Константин.

За плечами Ильдара 14 лет управления автобусом. Отмечается, что участие в конкурсе водителя ИжГЭТ особенно значимо для компании, поскольку автобусное направление там существует всего семь месяцев.

Фото: МУП «ИжГЭТ»

«Но за это короткое время мы не просто вышли на маршруты — мы собрали команду настоящих профессионалов. И теперь один из наших лучших водителей отправляется защищать честь предприятия среди 51 коллег из 40 городов России и Белоруссии!», — рассказали в пресс-службе ИжГЭТ.

В Набережных Челнах соберутся водители автобусов со всей России, чтобы показать свое мастерство и побороться за главный приз — автомобиль. Водителям предстоит выполнить три задания: сдать теорию, выполнить скоростное маневрирование и пройти трассу на комфортное вождение, не расплескав воду из стакана.

Напомним, ранее водитель ИжГЭТ Алексей Шушков завоевал бронзовую медаль во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса».