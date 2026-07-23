Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года 1088 жителей Удмуртии заключили социальные контракты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Получить соцконтракт по нацпроекту «Семья» могут одинокие жители Удмуртии и семьи, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, даже если члены семьи трудоустроены. Данная мера поддержки помогает выйти на стабильный доход и улучшить жизненную ситуацию.

С начала года жители Удмуртии заключили 646 соцконтрактов на поиск работы, 299 — на открытие или развитие своего дела, 57 — на развитие личного подсобного хозяйства.

«Цель социального контракта — повышение уровня и качества жизни малообеспеченных граждан. В данном случае государство не просто выделяет деньги, а дает инструменты, которые позволят семье в дальнейшем самой себя обеспечить», — отмечает глава Удмуртии Александр Бречалов.

Например, благодаря соцконтракту детский тренер Марина Рассказова в 2023 году открыла в Можге центр физического развития детей. А в 2025 году также благодаря государственной поддержке женщина открыла аналогичный центр в Ижевске.

«Я считаю, что благодаря этой поддержке у людей есть возможность не только решить свои личные финансовые вопросы и воплотить в жизнь свои мечты, но и реализовать важные социальные инициативы, как, например, физическое развитие детей, забота об их здоровье и будущем», — поделилась Марина Рассказова.

С 2026 года участники СВО могут заключить соцконтракт на открытие собственного дела вне зависимости от уровня текущих доходов семьи. Такие же условия действуют для супруг ветеранов спецоперации, имеющих инвалидность 1 или 2 группы. С начала 2026 года в Удмуртии уже заключили 80 соцконтрактов с участниками СВО и членами их семей.

Подать заявление на заключение социального контракта можно на «Госуслугах», в МФЦ или в отделении социальной защиты по месту жительства.