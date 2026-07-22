Каждый год у жителей многоквартирных домов в соответствии с плановыми работами или из-за аварий отключают горячую воду. И бывает так, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не соблюдают установленные законом временные рамки.

Читатель «Сусанина» Андрей Прокофьев задал вопрос: «Что делать и куда обращаться, если горячей воды нет больше двух недель?». В главном управлении по государственному надзору Удмуртии пояснили, если нормы нарушены, то потребители имеют законное право платить за воду меньше.

Согласно правилам, период отключения от горячего водоснабжения не может превышать:

4 часа единовременно;

8 часов суммарно в течение одного месяца;

24 часа подряд, если на тупиковой магистрали произошла авария;

14 дней при проведении ежегодных плановых ремонтных и профилактических работ.

Если данные нормативы были нарушены, то коммунальщики обязаны уменьшить плату за расчётный период. За каждый лишний час отключения горячей воды размер платы за ГВС снижается на 0,15% от стоимости услуги за данный расчётный период.

Если коммунальные организации самостоятельно не произвели перерасчёт, то потребителю нужно подать письменную претензию в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с требованием рассчитать всё по новой. В случае, если исполнитель проигнорирует данное требование, то данный отказ нужно зафиксировать, а затем подать жалобу в орган местного самоуправления по месту нахождения дома или в Жилищную инспекцию.

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