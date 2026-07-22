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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На участке трассы Р-243 в Алнашском районе организовали реверсивное движение

16:08, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На участке трассы Р-243 в Алнашском районе организовали реверсивное движение
16:08, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Алнашский район\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#ремонт дорог
Источник фото: ИИ
104
0

На месте обновляют асфальт.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии на участке трассы Р-243 ввели ограничения проезда транспорта. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения действуют на участке трассы «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», подъезд к г. Ижевск, к М-12 «Восток» в Алнашском районе. На месте организовали реверсивное движение с поочередным пропуском транспорта, также водителей просят снизить скорость до 50 км/ч.

Ограничения нужны, так как дорожники начали обновлять изношенные слои асфальта. Рабочие отфрезеруют старое покрытие и уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. 

Подрядчик должен завершить работы в августе 2026 года. 

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16:08, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Алнашский район\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#ремонт дорог