Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии на участке трассы Р-243 ввели ограничения проезда транспорта. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения действуют на участке трассы «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», подъезд к г. Ижевск, к М-12 «Восток» в Алнашском районе. На месте организовали реверсивное движение с поочередным пропуском транспорта, также водителей просят снизить скорость до 50 км/ч.

Ограничения нужны, так как дорожники начали обновлять изношенные слои асфальта. Рабочие отфрезеруют старое покрытие и уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона.

Подрядчик должен завершить работы в августе 2026 года.