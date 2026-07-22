Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число первых регионов федерального движения «Креативное поколение».

17 июля в Москве прошёл фестиваль федерального движения «Креативное поколение» (18+). На нём лидеры 12 креативных сообществ из 7 регионов России подписали соглашение о поддержке движения «Креативное поколение». Отметим, что задача этого движения заключается в формировании инфраструктуры взаимодействия креативных сообществ, бизнеса, институтов развития и государства.

Удмуртию на фестивале представила креативный продюсер, основатель АНО содействия развитию креативных индустрий и творческого предпринимательства «Говори с талантом» Юлия Ворончихина.

«Мы с командой представляли Удмуртию на этом событии. И вошли в число первых участников движения. Для меня особенно важно, чтобы талантливые люди в регионах получали не только площадку для проявления, но и систему дальнейшего развития. Талант должен иметь возможность пройти путь от идеи к продукту, от продукта — к предпринимательству, а от отдельного проекта — к масштабированию и реальному влиянию на экономику территории. Именно поэтому нам нужны сильные сообщества и экосистемы, которые соединяют людей, компетенции, бизнес, технологии и институты развития», — отметила Юлия Ворончихина.

В рамках фестиваля запустили Всероссийскую перепись креативных сообществ. Благодаря переписи получится сформировать общую карту креативных сообществ России, в которой будут указаны существующие объединения, их компетенции, проекты и потенциал для развития территорий. Затем будет создан Совет лидеров креативных сообществ России, который станет поддерживать диалог креативных индустрий с государством и бизнесом.

Отметим, что движение «Креативное поколение» будет взаимодействовать с сектором экономики, чтобы в регионах появлялось больше новых продуктов, сервисов, проектов и точек экономического роста.

Удмуртия как участник движения теперь сможет включить свои сообщества и проекты в межрегиональное сотрудничество, начать обмен экспертизы и взаимодействовать с федеральными партнёрами и институтами развития. Эта задача созвучна с деятельностью АНО «Говори с талантом», которая формирует в регионе среду для профессионального и предпринимательского развития творческих и креативных людей.

«Я убеждена, что талант — это не только личное качество человека или культурная ценность. Это капитал, который при наличии правильной среды способен становиться продуктом, бизнесом, рабочими местами, новыми смыслами и ресурсом развития территории. Для нас участие в „Креативном поколении“ — возможность включить людей, идеи и проекты Удмуртии в большую межрегиональную систему сотрудничества», — подчеркнула Юлия Ворончихина.

В сентябре в Москве состоится фестиваль «Креативное поколение» (18+). На нём соберутся 100 лидеров креативных сообществ, чтобы поработать над совместными проектами.