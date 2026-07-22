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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Минздраве Удмуртии дали советы, как не отравиться арбузом

11:40, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Минздраве Удмуртии дали советы, как не отравиться арбузом
11:40, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
8
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#Удмуртия\n#Минздрав\n#врачи\n#советы\n#арбузы\n#отравление
Источник фото: ИИ
8
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Чаще всего это происходит из-за избытка нитратов в арбузе или из-за грязных рук и ножей.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии дали советы, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться. Об этом сообщает Минздрав региона.

В первую очередь специалисты отмечают, что сезон арбузов начинается в конце лета, поэтому лучше всего покупать эту ягоду в августе и сентябре. Но при жарком и влажном лете арбузы созревают уже в июле.

Чаще всего «отравление арбузом» — это реакция на избыток нитратов (стимуляторов роста) в самом арбузе или кишечная инфекция из-за грязных рук и ножей. Также некачественный арбуз может вызвать дисбактериоз, диарею и пищевое отравление.

Врачи Удмуртии выделили ряд правил, которые помогут избежать неприятных последствий:

  • не стоит покупать разрезанные арбузы и арбузы со сколами и трещинами, так как в них очень быстро размножаются бактерии;
  • никогда не стоит разрешать продавцу вырезать «пирамидку» на пробу. Грязный нож мгновенно заносит бактерии с пыльной корки в мякоть;
  • разрезанный арбуз можно хранить при комнатной температуре не более 2–3 часов. Далее его срез нужно закрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник. В холодильнике арбуз следует хранить не дольше суток;
  • перед употреблением следует тщательно вымыть корку арбуза тёплой водой с мылом или содой. Также стоит использовать щётку.

У хорошего арбуза тонкие белые прожилки, а срез сахарный. Если ягода идеально гладкая, глянцевая и зеркальная, а внутри толстые, жесткие и желтые волокна, то, скорее всего, в арбузе много химии.

Обычно большинство нитратов сконцентрировано ближе к корке — примерно 2–3 см от неё. Поэтому, если сомневаетесь в качестве арбуза, то лучше не доедать мякоть до самой белой шкурки.

Симптомы отравления арбузом проявляются спустя время, это могут быть боли в области желудка или кишечника, рвота, диарея, повышение температуры. В таком случае не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться к врачу.

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11:40, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
8
0
#Удмуртия\n#Минздрав\n#врачи\n#советы\n#арбузы\n#отравление