Ижевск. Удмуртия. К концу недели в Удмуртии может установиться жара до +35 градусов. Об этом в своём ТГ-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Днём 21 июля в большинстве районов республики температура воздуха превысила отметку «+30 градусов по Цельсию». И в ближайшие дни жара спадать не собирается.

Согласно данным части прогностических моделей, в воскресенье и понедельник воздух в Удмуртии может прогреться до +33…+35 градусов.

При этом с 23 июля в регионе вновь польют дожди. Осадки будут локальными и кратковременными, местами могут возникнуть грозы.