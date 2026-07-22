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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жара до +35 градусов может установиться в Удмуртии в конце недели

10:55, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жара до +35 градусов может установиться в Удмуртии в конце недели
10:55, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#лето\n#тепло\n#жара\n#дожди
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
0

При этом в регион вернутся дожди.

Ижевск. Удмуртия. К концу недели в Удмуртии может установиться жара до +35 градусов. Об этом в своём ТГ-канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Днём 21 июля в большинстве районов республики температура воздуха превысила отметку «+30 градусов по Цельсию». И в ближайшие дни жара спадать не собирается.

Согласно данным части прогностических моделей, в воскресенье и понедельник воздух в Удмуртии может прогреться до +33…+35 градусов.

При этом с 23 июля в регионе вновь польют дожди. Осадки будут локальными и кратковременными, местами могут возникнуть грозы. 

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10:55, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#лето\n#тепло\n#жара\n#дожди