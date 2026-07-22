Ижевск. Удмуртия. Удмуртское отделение Всероссийского общества инвалидов будет сотрудничать с местным отделением Российского Красного Креста. Об этом сообщает Удмуртское отделение ВОИ.

Руководители организаций подписали соглашение о сотрудничестве. Две крупнейшие общественные организации решили объединиться для создания комплексной системы помощи людям с инвалидностью, пожилым гражданам и маломобильным жителям Удмуртии.

Стороны определили несколько ключевых направлений взаимодействия:

сотрудники службы милосердия Российского Красного Креста будут оказывать помощь членам ВОИ, которые имеют тяжёлые формы инвалидности. Также они обучат их родственников базовым навыкам сестринского ухода;

на базе центров реабилитации ВОИ будут организованы курсы первой помощи для инвалидов и их семей, чтобы они увереннее чувствовали себя в быту и экстренных ситуациях. А для волонтёров Красного Креста состоятся тренинги по этике общения, особенностям сопровождения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха;

обе организации будут формировать и доставлять продуктовые наборы, средства гигиены, медоборудование и вещи первой необходимости подопечным, которые не могут самостоятельно посещать центры выдачи;

также планируется регулярно проводить совместные акции, фестивали, спортивные турниры и дни здоровья.

«Мы долго шли к этому документу. У нас много добровольцев, готовых помогать руками, но нам часто не хватает выстроенных каналов связи с теми, кто нуждается в этой помощи адресно и системно. Всероссийское общество инвалидов обладает уникальной экспертизой и знает потребности своих подопечных изнутри. Вместе мы сможем работать точечно и эффективно», — пояснил руководитель регионального отделения Российского Красного Креста Евгений Кривенко.

Он отметил, что соглашение поможет избежать дублирования функций НКО и направить собранные пожертвования строго на нужды конкретных семей.