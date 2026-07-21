Ува. Удмуртия. В Удмуртии выделят дополнительные средства на ремонт дороги «Ува-Селты». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Данная дорога объединяет три района. Так как в Уве нет объездного пути, то весь поток транспорта идёт через посёлок, и трафик довольно высокий. Многие годы дорогу ремонтировали только в рамках содержания — в основном ямочным ремонтом. И в 2026 году планов по её ремонту не было.

«Этого недостаточно. Дороги необходимо периодически оздоравливать, то есть полностью менять асфальтовое покрытие. Чем выше трафик, тем чаще это нужно делать», — отметил зампредседателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Особо сильно местные жители жаловались на участок от перекрёстка улиц Пушкина и Энгельса, далее по улицам Станционной и Толстого до развязки у автозаправочной станции, где расходятся дороги на Вавож, Селты и Сюмси. Этот участок осмотрел депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин. Он также пообщался с жителями и убедился в необходимости ремонта.

В результате по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова на ремонт данного проблемного участка длиной около 3 км из регионального бюджета направят 100 млн рублей.

«Увинский район участвует во многих программах — это и нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России, и программа «Комплексное развитие сельских территорий». Именно активность всех участников процесса даёт возможность менять район в лучшую сторону. Большое спасибо, что глава Удмуртии принял это решение», — заявил Олег Гарин.

На объекте планируется отфрезеровать старые слои асфальта и уложить два новых слоя асфальтобетона. Также в границах Увы вдоль дороги построят новые тротуары.

Работы стартуют после выбора подрядной организации. Подготовка документации для закупочных процедур уже ведётся.