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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительница Удмуртии выиграла Турнир косарей в Свердловской области

13:00, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Удмуртии выиграла Турнир косарей в Свердловской области
13:00, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#соревнования\n#медали
Источник фото: vk.ru (Дмитрий Миронов)
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Вторая участница из Дебёс заняла третье место.

Екатеринбург. Свердловская область. Жительница Удмуртии стала лучшей на XI Турнире косарей в Свердловской области (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Кезского района Дмитрий Миронов.

Турнир прошёл 18 июля на родине русской косы в посёлке Арти. Несмотря на дождь, за соревнованием наблюдали 4 тыс. зрителей. За победу боролись 65 косарей из Свердловской, Калужской и Кировской областей, Пермского края, Башкортостана, Удмуртии, Пензы и Санкт‑Петербурга.

Среди женщин первое место завоевала жительница деревни Удмурт-Зязьгор в Удмуртии Галина Дунькина.

«Это не просто победа — это признание таланта, силы духа и уважения к исконным традициям. Галина Михайловна показала, что мастерство и упорство творят чудеса — даже под дождём!», — отметил Дмитрий Миронов.

Также Галина в паре с Владимиром Дунькиным взяли золото в командной эстафете. А жительница села Дебёсы Тамара Серебренникова завоевала бронзу среди женщин-ветеранов старше 60 лет.  

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13:00, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Удмуртия\n#Кезский район\n#соревнования\n#медали