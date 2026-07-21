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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии вновь подсчитали количество сурков байбака

12:00, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии вновь подсчитали количество сурков байбака
12:00, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Удмуртия\n#животные\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: Минприроды Удмуртии
67
0

Это поможет определить эффективность размножения зверей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли летние учёты сурков байбака. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

За животными наблюдали сотрудники Минприроды, волонтёры, сотрудники и студенты УдГУ. Они обследовали основные поселения байбака, оценили среднее количество животных и посчитали число семей с малышами, родившимися в 2026 году, чтобы определить эффективность размножения байбаков.

Работы прошли в конце июня и начале июля. Отмечается, что проводить учёт лучше всего летом, так как именно в это время года сурки наиболее активны, а молодые особи уже начинают выходить из нор.

Напомним, что во время весеннего учёта специалисты обнаружили около 25 неучтённых ранее семей, состоящих из 75–100 особей. Точное количество живущих в Удмуртии сурков байбака станет известно после проведения картирования нор. 

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12:00, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Удмуртия\n#животные\n#Минприроды Удмуртии