Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли летние учёты сурков байбака. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

За животными наблюдали сотрудники Минприроды, волонтёры, сотрудники и студенты УдГУ. Они обследовали основные поселения байбака, оценили среднее количество животных и посчитали число семей с малышами, родившимися в 2026 году, чтобы определить эффективность размножения байбаков.

Работы прошли в конце июня и начале июля. Отмечается, что проводить учёт лучше всего летом, так как именно в это время года сурки наиболее активны, а молодые особи уже начинают выходить из нор.

Напомним, что во время весеннего учёта специалисты обнаружили около 25 неучтённых ранее семей, состоящих из 75–100 особей. Точное количество живущих в Удмуртии сурков байбака станет известно после проведения картирования нор.