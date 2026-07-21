Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, с 1 сентября 2026 года начнут действовать новые ветеринарные правила для продажи на ярмарках и рынках овощей, фруктов, ягод, зелени и грибов. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

Перед продажей продукцию, выращенную на даче или в личном подсобном хозяйстве либо собранную в лесу, потребуется предоставить специалистам Госветслужбы для ветеринарно-санитарной экспертизы. Правило распространяется в том числе на натуральные, замороженные и переработанные продукты растительного происхождения.

После проверки результаты внесут в федеральную информационную систему, а продавцу выдадут заключение о безопасности продукции. Только после этого товар разрешат продавать.