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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии изменятся правила продажи фруктов, овощей, ягод, грибов и зелени на рынках

11:00, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии изменятся правила продажи фруктов, овощей, ягод, грибов и зелени на рынках
11:00, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
24
0
#Удмуртия\n#ярмарки\n#нововведение
Источник фото: ИА "Сусанин"
24
0

С 1 сентября такую продукцию будут проверять специалисты Госветслужбы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, с 1 сентября 2026 года начнут действовать новые ветеринарные правила для продажи на ярмарках и рынках овощей, фруктов, ягод, зелени и грибов. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

Перед продажей продукцию, выращенную на даче или в личном подсобном хозяйстве либо собранную в лесу, потребуется предоставить специалистам Госветслужбы для ветеринарно-санитарной экспертизы. Правило распространяется в том числе на натуральные, замороженные и переработанные продукты растительного происхождения.

После проверки результаты внесут в федеральную информационную систему, а продавцу выдадут заключение о безопасности продукции. Только после этого товар разрешат продавать. 

 

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11:00, 21 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
24
0
#Удмуртия\n#ярмарки\n#нововведение