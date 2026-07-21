Глазов. Удмуртия. Пассажирка попавшего в ДТП автобуса взыскала с компании-перевозчика 100 тыс. рублей за полученные травмы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, 15 июня 2025 года на улице Драгунова в Глазове водитель автобуса не справился с управлением. В результате автобус съехал с дороги и опрокинулся. По данному факту была организована проверка.

В ДТП пострадали пять человек. Одна из пассажирок, 78‑летняя женщина, получила телесные повреждения, включая сотрясение головного мозга. Она проходила стационарное и амбулаторное лечение.

Позднее пострадавшая обратилась в Прокуратуру, а прокурор подал иск в суд. Женщина хотела взыскать с юрлица, осуществляющего автобусные перевозки пассажиров, 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за полученные травмы.

В суде истец пояснила, что до сих пор испытывает головные боли и у неё ухудшилось зрение. Ответчик заявил, что размер компенсации необоснован и причинно‑следственная связь между ДТП и ухудшением зрения не доказана.

Глазовский районный суд Удмуртии пришёл к выводу о том, что ответчик владеет источником повышенной опасности — автобусом — и в силу закона обязан возместить вред, причинённый при его эксплуатации. Также судья учёл характер физических и нравственных страданий потерпевшей и отсутствие доказательств связи аварии с ухудшением зрения. В результате суд снизил размер компенсации морального вреда до 100 тыс. рублей.