Удмуртия. В Удмуртии началась уборочная кампания. Первыми к жатве озимого рапса приступили сельхозпредприятия Сарапульского и Селтинского районов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Роман Габдрахманов.

В хозяйстве «Русская Нива» в селе Кигбаево с 20 гектаров собрали 34 тонны семян рапса. В сельхозпредприятии «Батыр» в Селтинском районе с 16 гектаров получили 22 тонны. Следующими к уборке приступят аграрии Увинского района.

По словам Романа Габдрахманова, в целом в этом году в республике рассчитывают получить урожай на уровне прошлого сезона. В 2025 году в Удмуртии собрали 804,7 тыс. тонн зерна, в том числе 14 тыс. тонн рапса.

К началу уборочной кампании зерноуборочная техника и зерносушильные комплексы готовы на 90%. Одновременно в регионе продолжается кормозаготовка: на сегодняшний день скошено 45% запланированных площадей.

Прошедшие дожди замедлили ход кормозаготовки, однако темпы работ восстанавливаются. На сегодняшний день сеяных и естественных трав скосили на площади 161 тыс. гектаров — это 45% от плана. Сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами заготовлено 816 тыс. тонн сенажа, 406 тыс. тонн силоса и 18,4 тыс. тонн сена.

Общий объем заготовленных кормов составляет 340,7 тыс. тонн кормовых единиц или 13,7 центнера на одну условную голову скота.