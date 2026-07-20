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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии построили первый километр четырёхполосной дороги «Ижевск-Аэропорт»

17:30, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии построили первый километр четырёхполосной дороги «Ижевск-Аэропорт»
17:30, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#строительство
Источник фото: vk.ru (Геннадий Таранов)
49
0

Подрядчик приступил к строительству надземных пешеходных переходов.

Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Аэропорт» проложили первый километр дороги в четырёхполосном исполнении. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Также подрядчик продолжает возведение моста и путепровода. Строители ведут бетонные работы на несущих элементах сооружений.

Напомним, что по проекту над дорогой появятся два надземных пешеходных перехода: около остановки «посёлок Октябрьский» и напротив дома №2 по улице Пермской села Октябрьский. Рабочие начали армирование и бетонирование опор лифтовых шахт. 

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17:30, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дорога\n#строительство