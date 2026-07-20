Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск-Аэропорт» проложили первый километр дороги в четырёхполосном исполнении. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Также подрядчик продолжает возведение моста и путепровода. Строители ведут бетонные работы на несущих элементах сооружений.

Напомним, что по проекту над дорогой появятся два надземных пешеходных перехода: около остановки «посёлок Октябрьский» и напротив дома №2 по улице Пермской села Октябрьский. Рабочие начали армирование и бетонирование опор лифтовых шахт.