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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Кизнерском районе с храма Успения Божией Матери временно сняли крест

16:05, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Кизнерском районе с храма Успения Божией Матери временно сняли крест
16:05, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#Кизнерский район\n#храм\n#ремонт\n#реставрация
Источник фото: Успенский храм села Короленко
44
0

Это необходимо, чтобы очистить святыню и отремонтировать купол.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе в селе Короленко сняли крест с храма Успения Божией Матери. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

Строители сняли и спустили крест с основного купола храма. Отмечается, что это очень важная и ответственная часть работ, и рабочие трепетно отнеслись к святыне.

Крест сняли для того, чтобы очистить его от многих слоёв краски и покрыть новой золотой краской. После завершения основных работ по восстановлению купола святыню вернут на место. 

В настоящий момент крест находится в приделе храма, и прикоснуться к нему могут все желающие. В епархии отмечают, что такая возможность бывает всего раз в полтора века.  

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16:05, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#Кизнерский район\n#храм\n#ремонт\n#реставрация