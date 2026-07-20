Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе в селе Короленко сняли крест с храма Успения Божией Матери. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

Строители сняли и спустили крест с основного купола храма. Отмечается, что это очень важная и ответственная часть работ, и рабочие трепетно отнеслись к святыне.

Крест сняли для того, чтобы очистить его от многих слоёв краски и покрыть новой золотой краской. После завершения основных работ по восстановлению купола святыню вернут на место.

В настоящий момент крест находится в приделе храма, и прикоснуться к нему могут все желающие. В епархии отмечают, что такая возможность бывает всего раз в полтора века.