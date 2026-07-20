Сарапул. Удмуртия. Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение о нарушении прав многодетной семьи в Сарапуле. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Ранее в приёмную председателя СК обратилась многодетная мать из Удмуртии. Она рассказала, что в 2018 году в здании 1918 года постройки на улице Труда в Сарапуле произошёл пожар. Жилое помещение оказалось уничтожено, а женщина покупала его за счёт средств материнского капитала.

В 2019 году дом признали аварийным, но до сих пор женщина, воспитывающая трёх детей, не получила новое жильё. Из-за этого многодетная мать вынуждена арендовать квартиру за свой счёт, а для неё это финансово затруднительно. Обращения в различные инстанции не дали результата.

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.