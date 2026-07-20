Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид

Глава СК затребовал доклад по делу о нарушении прав многодетной семьи из Сарапула

15:35, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Глава СК затребовал доклад по делу о нарушении прав многодетной семьи из Сарапула
15:35, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#правонарушения
Источник фото: ИА «Сусанин»
34
0

Семье до сих пор не предоставили благоустроенное жильё, несмотря на то, что их дом уже более 5 лет считается аварийным.

Сарапул. Удмуртия. Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение о нарушении прав многодетной семьи в Сарапуле. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Ранее в приёмную председателя СК обратилась многодетная мать из Удмуртии. Она рассказала, что в 2018 году в здании 1918 года постройки на улице Труда в Сарапуле произошёл пожар. Жилое помещение оказалось уничтожено, а женщина покупала его за счёт средств материнского капитала.

В 2019 году дом признали аварийным, но до сих пор женщина, воспитывающая трёх детей, не получила новое жильё. Из-за этого многодетная мать вынуждена арендовать квартиру за свой счёт, а для неё это финансово затруднительно. Обращения в различные инстанции не дали результата.

По данному факту в следственном управлении СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:35, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#правонарушения