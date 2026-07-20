Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе заметили редкого для Удмуртии белого аиста. Об этом в соцсетях рассказала и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Роза Аснанова.

Аиста зафиксировали в деревне Кожило. Этот вид птиц очень редко прилетает в Удмуртию, и каждая фиксация белого аиста имеет значение для мониторинга биоразнообразия региона.

Учёные УдГУ отмечают, что с начала нового тысячелетия весной и летом в разных районах республики иногда можно встретить белых аистов. Также они не исключают возможность единичного гнездования.

Самым северным ареалом обитания этого вида птиц является Татарстан.

Отмечается, что белые аисты обычно вьют гнёзда рядом с людьми, нередко на крышах, башнях и столбах. И часто они возвращаются в одно и то же гнездо годами, из-за чего оно может разрастаться до внушительных размеров. И эти птицы не столько поют, сколько громко щёлкают клювом, особенно в брачный период.