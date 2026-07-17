Ижевск. Удмуртия. За 15 дней июля в Удмуртии выпало от 73 до 120 мм осадков. Об этом в своём канале в соцсети «ВКонтакте» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Менее сильные дожди были в центральных районах Удмуртии, максимум влаги досталось юго-восточным районам. По данным метеостанции «Ижевск», в столице Удмуртии за 15 дней накопилось 94 мм осадков, что почти в полтора раза больше месячной нормы.

За половину 2026 года на большей части региона выпало 70-80% от положенного за год количества влаги — примерно 400-500 мм. Сухими месяцами оказались лишь март и май.

Особо сильно выделяется Глазов, за 6 месяцев там выпало 553 мм осадков — примерно 94% годовой нормы.

Напомним, что за сутки с 15 на 16 июля в Воткинске выпало 89% от месячной нормы осадков за июль — 60 мм. А с 13 на 14 июля в Глазове выпало 68 мм осадков, что равно 96% месячной нормы.