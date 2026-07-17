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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Концерн «Калашников» опроверг связь с задержанным Сергеем Панкиным

16:44, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Концерн «Калашников» опроверг связь с задержанным Сергеем Панкиным
16:44, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»
Источник фото: ИА «Сусанин»
65
0

Предприятие пояснило, что этот человек никогда не работал в концерне.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» заявил, что подозреваемый в мошенничестве Сергей Панкин никогда не работал на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Телеграм-канал «Mash» заявил, что Сергей Панкин ранее был заместителем директора Концерна «Калашников», и недавно его задержали в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Сообщается, что мужчина похитил 100 млн рублей на военную форму. От лица компании «НИИ Стали» он должен был купить военную форму и обмундирование, которое сделано в России, но товары привезли из Китая. Разницу в обозначенной и потраченной суммах мужчина присвоил. Чтобы провернуть такую схему, Сергей Панкин использовал свою фирму ООО «Евростар».

28 января Сергей Панкин ушёл на СВО. Контракт должен был завершиться 28 июля, но из-за проблем со здоровьем мужчина вернулся раньше срока. 15 июля его задержали и арестовали на два месяца.

В связи с этой информацией концерн «Калашников» сообщил, что задержанный никогда не являлся и не является сотрудником АО «Концерн «Калашников» или АО «НИИ Стали». Но Сергей Панкин может иметь отношение к организациям-поставщикам концерна, поэтому сейчас предприятие оказывает содействие компетентным органам, чтобы все обстоятельства дела были установлены. 

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16:44, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»