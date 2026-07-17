Глазов. Удмуртия. В Глазове выяснили, почему река Сыга настолько сильно вышла из берегов. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Сергей Коновалов.

Напомним, что за сутки с 13 на 14 июля в Глазове выпало 96% месячной нормы осадков. В результате река Сыга вышла из берегов и подтопила более 200 территорий частных и многоквартирных домов. Было предположение, что причина не только в проливных дождях, но и прорыве дамбы на пруду по течению Сыги.

Оказалось, что дожди были настолько мощные, что все пруды в Глазовском районе и притоки Сыги переполнились. Вода собиралась в Сыгу от прудов и рек, которые находятся значительно выше её уровня, в результате чего вода шла над дамбами. Сергей Коновалов отметил, что площадь этого водосбора превышает несколько территорий Глазова.

В настоящий момент река Сыга вошла в русло в черте Глазова, но последствия её разлива устраняют до сих пор. С территории Западного посёлка убирают мусор, доски и ветки, которые принесла вода. Все дома уже имеют возможность подключить свет и газ, только в одном доме необходимо провести ревизию газового котла. В городе готовятся проводить дезобработку территорий.

Также специалисты обследуют русло реки, пруды, дамбы и плотины. Около деревень Сергеевка и Порпиево укрепляют дамбы, из реки около мостов убирают мусор и ветки.

Качество воды в водопроводе и в колонках держат на особом контроле.