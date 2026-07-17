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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Консультативная поликлиника 1 РКБ в Удмуртии получила сертификат соответствия от Росздравнадзора

10:12, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Консультативная поликлиника 1 РКБ в Удмуртии получила сертификат соответствия от Росздравнадзора
10:12, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#1 РКБ\n#проверка\n#качество
Источник фото: vk.ru/tachurakova
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Поликлиника подтвердила, что помощь оказывается на уровне лучших мировых стандартов.

Ижевск. Удмуртия. Консультативная поликлиника Первой республиканской клинической больницы Удмуртии прошла строжайший экзамен. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Специалисты Национального института качества Росздравнадзора оценивали всё, начиная с этики общения с пациентами до стерильности инструментов, скорости постановки диагнозов и безопасности каждой процедуры. В результате поликлиника подтвердила, что помощь там оказывается на уровне лучших мировых стандартов, и Национальный институт качества Росздравнадзора выдал 1 РКБ сертификат соответствия.

Напомним, что данный высший знак качества в 2024 году получил Перинатальный центр и Центр ЭКО и Репродукции Удмуртии.

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10:12, 17 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
4
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#1 РКБ\n#проверка\n#качество