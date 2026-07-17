Ижевск. Удмуртия. Консультативная поликлиника Первой республиканской клинической больницы Удмуртии прошла строжайший экзамен. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Специалисты Национального института качества Росздравнадзора оценивали всё, начиная с этики общения с пациентами до стерильности инструментов, скорости постановки диагнозов и безопасности каждой процедуры. В результате поликлиника подтвердила, что помощь там оказывается на уровне лучших мировых стандартов, и Национальный институт качества Росздравнадзора выдал 1 РКБ сертификат соответствия.

Напомним, что данный высший знак качества в 2024 году получил Перинатальный центр и Центр ЭКО и Репродукции Удмуртии.