Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2026 года количество пассажиров электричек «Ижевск-Казань» выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Электропоезда «Ижевск-Казань» курсируют ежедневно. Время в пути составляет около 5,5 часов. С января по июнь электричками воспользовались более 587 тыс. человек.

Напомним, что с 13 мая по маршруту «Ижевск-Казань» пустили новые поезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Вагоны оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Электропоезд назвали «Тюрагай».