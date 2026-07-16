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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2026 года количество пассажиров электричек «Ижевск-Казань» увеличилось на 5%

17:45, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2026 года количество пассажиров электричек «Ижевск-Казань» увеличилось на 5%
17:45, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электрички\n#пассажиры
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Они перевезли более 580 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2026 года количество пассажиров электричек «Ижевск-Казань» выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Электропоезда «Ижевск-Казань» курсируют ежедневно. Время в пути составляет около 5,5 часов. С января по июнь электричками воспользовались более 587 тыс. человек.

Напомним, что с 13 мая по маршруту «Ижевск-Казань» пустили новые поезда серии ЭП3Д в шестивагонном исполнении. Вагоны оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Электропоезд назвали «Тюрагай»

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17:45, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электрички\n#пассажиры