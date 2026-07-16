Ува. Удмуртия. В Увинском районе открыли мегаферму на 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает Минсельхоз Удмуртии.

Молочно-товарный комплекс запустили на предприятии «Дружба». Ферма построена по технологии закрытого типа, чтобы предотвратить занос возбудителей заболеваний. Вентиляция, навозоудаление и доение полностью автоматизированы. Отмечается, что при создании объекта были исполнены нестандартные решения — использовано мягкое стойловое покрытие, построена дизельная электростанция для автономной работы при перебоях с электричеством, а котельная работает на пеллетах.

Ферма может вместить 2 тыс. коров, а доильный зал «Карусель» рассчитан на 60 мест. Всего в хозяйстве свыше 3900 голов скота, 1500 из них — коровы.

За 6 месяцев 2026 года на предприятии «Дружба» произвели 7,2 тыс. т молока и реализовали 6,6 тыс. т. В результате открытия мегафермы предприятие планирует нарастить дойное стадо и увеличить объёмы производства.