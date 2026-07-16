Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился образовательный проект по перинатальной психологии для специалистов женских консультаций и родильных домов. Об этом сообщает некоммерческая организация «Теплый дом».

Проект «Профессиональная компетентность в перинатальной психологии» (18+) запускает НКО «Теплый дом» при поддержке Фонда президентских грантов.

Женщины во время беременности нуждаются не только в медицинской поддержке, но и психологической. Особенно такая поддержка нужна при кризисной беременности или репродуктивных трудностях; если попытки ЭКО оказались неудачными; когда ставят диагноз «бесплодие» или когда беременная теряет ребёнка. В таких ситуациях женщинам важно своевременно оказать квалифицированную и комплексную помощь. Но не все специалисты могут это сделать, и решить эту проблему намерены с помощью проекта «Профессиональная компетентность в перинатальной психологии».

В рамках него в сентябре и октябре 2026 года для медработников и психологов госучреждений Удмуртии организуют бесплатное обучение по двум программам повышения квалификации: «Основы перинатальной психологии. Теория и практика» и «Психологическое консультирование при перинатальной потере. Теория и практика».

«Проект ориентирован на специалистов государственных женских консультаций, родильных домов и других организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности и родов. Его реализация позволит повысить профессиональные компетенции специалистов, внедрить современные подходы к психологическому сопровождению пациенток и повысить качество перинатальной помощи в регионе», — рассказала руководитель «Теплого дома» Ольга Блинова.

Она отметила, что ранее в Удмуртии не было таких программ повышения квалификации по перинатальной психологии. Сотрудники госучреждений могли получить профильное образование преимущественно платно в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. А теперь записаться на обучение могут все желающие по ссылке.