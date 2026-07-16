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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителям Удмуртии отменят штрафы за нарушение правил стоянки в очереди на АЗС 

14:30, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Жителям Удмуртии отменят штрафы за нарушение правил стоянки в очереди на АЗС 
14:30, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#АЗС Удмуртии\n#очереди\n#бензин
Источник фото: ИА "Сусанин"
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Поводом для отмены штрафов по всей стране стала ситуация в Саратовской области.

МВД будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки, если они были зафиксированы во время нахождения водителя в очереди на АЗС. Нововведение относится ко всем регионам страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём канале в MAX.

Поводом для отмены штрафов стала ситуация в Саратовской области, когда водителей, вынужденно стоящих в очередях на АЗС, обвинили в административном правонарушении. 

По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.

Каждое обращение будет рассматривать индивидуально. 

Напомним, жители Удмуртии могут узнать об очередях на АЗС через сервисы Яндекс и 2ГИС.

 

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14:30, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АЗС Удмуртии\n#очереди\n#бензин