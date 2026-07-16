МВД будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки, если они были зафиксированы во время нахождения водителя в очереди на АЗС. Нововведение относится ко всем регионам страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём канале в MAX.

Поводом для отмены штрафов стала ситуация в Саратовской области, когда водителей, вынужденно стоящих в очередях на АЗС, обвинили в административном правонарушении.

По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.

Каждое обращение будет рассматривать индивидуально.

Напомним, жители Удмуртии могут узнать об очередях на АЗС через сервисы Яндекс и 2ГИС.