Поводом для отмены штрафов по всей стране стала ситуация в Саратовской области.
МВД будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки, если они были зафиксированы во время нахождения водителя в очереди на АЗС. Нововведение относится ко всем регионам страны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём канале в MAX.
Поводом для отмены штрафов стала ситуация в Саратовской области, когда водителей, вынужденно стоящих в очередях на АЗС, обвинили в административном правонарушении.
По каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учётом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости.
Каждое обращение будет рассматривать индивидуально.
Напомним, жители Удмуртии могут узнать об очередях на АЗС через сервисы Яндекс и 2ГИС.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX