Также утвердили квоты на добычу бурых медведей, барсуков и выдр.
Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии опубликовало лимиты и квоты на добычу лосей, бурых медведей, рысей, барсуков и выдр на период охоты с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.
В новом сезоне охотникам разрешено добыть:
- 1774 лося;
- 278 бурых медведей;
- 223 барсука;
- 16 выдр;
- 6 рысей.
Объём допустимой добычи определяют на основе данных государственного мониторинга численности животных и с учётом сохранения их популяции.
Напомним, зимой была проведена перепись диких животных, обитающих в Удмуртии. Лимиты на добычу сформированы исходя из этих показателей.
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