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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Шесть рысей и более 1700 лосей разрешили добыть охотникам в Удмуртии 

13:11, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Шесть рысей и более 1700 лосей разрешили добыть охотникам в Удмуртии 
13:11, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
93
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: ИИ
93
0

Также утвердили квоты на добычу бурых медведей, барсуков и выдр.

Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии опубликовало лимиты и квоты на добычу лосей, бурых медведей, рысей, барсуков и выдр на период охоты с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

В новом сезоне охотникам разрешено добыть: 

- 1774 лося;

- 278 бурых медведей; 

- 223 барсука;

- 16 выдр;

- 6 рысей.

Объём допустимой добычи определяют на основе данных государственного мониторинга численности животных и с учётом сохранения их популяции.

Напомним, зимой была проведена перепись диких животных, обитающих в Удмуртии. Лимиты на добычу сформированы исходя из этих показателей.

 

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13:11, 16 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
93
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Минприроды Удмуртии