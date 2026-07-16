Ижевск. Удмуртия. Минприроды Удмуртии опубликовало лимиты и квоты на добычу лосей, бурых медведей, рысей, барсуков и выдр на период охоты с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

В новом сезоне охотникам разрешено добыть:

- 1774 лося;

- 278 бурых медведей;

- 223 барсука;

- 16 выдр;

- 6 рысей.

Объём допустимой добычи определяют на основе данных государственного мониторинга численности животных и с учётом сохранения их популяции.

Напомним, зимой была проведена перепись диких животных, обитающих в Удмуртии. Лимиты на добычу сформированы исходя из этих показателей.