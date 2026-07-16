Воткинск. Удмуртия. За день в Воткинске выпало 89% от месячной нормы осадков за июль. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Данные на метеостанции «Воткинск» собрали с 07:00 15 июля до 07:00 16 июля. За этот период в городе выпало 60 мм осадков. Наиболее сильные дожди наблюдались с 09:00 до 19:00 15 июля.

Отмечается, что с 1 по 15 июля в на метеостанции «Воткинск» зафиксировано 179% месячной нормы осадков. В Сарапуле за половину июля выпало 171% месячной нормы осадков, в Глазове и Ижевске — 139%, в Можге — 130%. А в Дебёсах, Игре и Селтах уровень осадков находится около нормы.

Напомним, что за сутки с 13 на 14 июля в Глазове выпало 96% месячной нормы осадков за июль — 68 мм.