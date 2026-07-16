Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии установят новые камеры для отслеживания возгораний. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртлеса».

В настоящий момент для раннего обнаружения лесных пожаров в лесах региона установлена 21 камера. Они замечают то, что люди могут пропустить при обычном обходе, при этом камеры работают круглосуточно и в любую погоду. За техникой всегда наблюдает специалист.

Сейчас «Удмуртлес» решил усилить контроль, поэтому в скором времени систему «Лесохранитель» дополнят ещё 8 камер.