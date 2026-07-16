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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В лесах Удмуртии установят ещё 8 камер «Лесохранитель»

10:00, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В лесах Удмуртии установят ещё 8 камер «Лесохранитель»
10:00, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#леса\n#камеры\n#видеонаблюдение\n#Удмуртлес
Источник фото: «Удмуртлес»
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«Удмуртлес» усиливает контроль за лесными массивами.  

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии установят новые камеры для отслеживания возгораний. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртлеса». 

В настоящий момент для раннего обнаружения лесных пожаров в лесах региона установлена 21 камера. Они замечают то, что люди могут пропустить при обычном обходе, при этом камеры работают круглосуточно и в любую погоду. За техникой всегда наблюдает специалист. 

Сейчас «Удмуртлес» решил усилить контроль, поэтому в скором времени систему «Лесохранитель» дополнят ещё 8 камер.   

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10:00, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Удмуртия\n#леса\n#камеры\n#видеонаблюдение\n#Удмуртлес