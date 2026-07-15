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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 100 тысяч туристов отдохнули в модульных гостиницах Удмуртии за 2025 год

18:20, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Более 100 тысяч туристов отдохнули в модульных гостиницах Удмуртии за 2025 год
18:20, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
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#Удмуртия\n#туризм
Источник фото: Минтуризма Удмуртии
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Формат отдыха в модульных домах продолжает набирать популярность.

 

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в модульных гостиницах Удмуртии отдохнули 103 тыс. туристов, сообщает Удмуртстат. 

Модульные гостиницы представляют собой небольшие современные домики и глэмпинги, которые позволяют совместить пребывание на природе с привычными удобствами.

По данным Удмуртстата, в прошлом году в регионе работали 413 номеров в модульных средствах размещения. Одновременно они могли принять 1 370 гостей, а всего за год туристы провели в таких гостиницах 121 тыс. ночёвок.

Удмуртия остаётся одним из регионов, где спрос на подобный формат отдыха продолжает расти.

Напомним, туристы смогут заселяться в отели Удмуртии с помощью мессенджера МАХ.

 

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18:20, 15 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
42
0
#Удмуртия\n#туризм