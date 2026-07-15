Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в модульных гостиницах Удмуртии отдохнули 103 тыс. туристов, сообщает Удмуртстат.

Модульные гостиницы представляют собой небольшие современные домики и глэмпинги, которые позволяют совместить пребывание на природе с привычными удобствами.

По данным Удмуртстата, в прошлом году в регионе работали 413 номеров в модульных средствах размещения. Одновременно они могли принять 1 370 гостей, а всего за год туристы провели в таких гостиницах 121 тыс. ночёвок.

Удмуртия остаётся одним из регионов, где спрос на подобный формат отдыха продолжает расти.

Напомним, туристы смогут заселяться в отели Удмуртии с помощью мессенджера МАХ.