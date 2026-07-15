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Рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии получит около 75 тонн топлива из республиканского резервного фонда для уборки посевов

17:07, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Рыбхоз «Пихтовка» в Удмуртии получит около 75 тонн топлива из республиканского резервного фонда для уборки посевов
17:07, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Удмуртия\n#урожай\n#топливо\n#сельское хозяйство
Источник фото: Рыбхоз «Пихтовка»
139
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Также хозяйство закупило 50 т дизельного топлива.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе рыбхозу «Пихтовка» дополнительно выделят 75 т топлива из республиканского резервного фонда для сбора урожая. Об этом сообщается в соцсетях предприятия.

Также рыбхоз уже провёл торги на закупку 50 т дизельного топлива для начала уборочной страды. Благодаря этому получится своевременно провести уборку и зяблевую обработку.

Сейчас два комбайна подготавливают к работе, чтобы к концу недели техника смогла выехать на жатву раннеспелого ячменя. Отмечается, что дожди не станут проблемой в сборе урожая, так как под посевами находятся песчаные грунты, и благодаря грамотной подготовке комбайны не должны утонуть. 

Сотрудникам предприятия предстоит убрать более 200 га, ожидаемая урожайность ячменя на уровне 35-40 центнеров с гектара. Урожай молочно-восковой спелости сразу отправится на пруды, так как он ускоряет набор веса карпов.

Пока комбайны будут собирать ранний ячмень, на соседних полях созреют другие культуры. Сейчас зерновые занимают почти 3 тыс. га.

Также технику и почву готовят к посеву озимой ржи. На участках общей площадью около 200 га проведут подготовку, чтобы обеспечить хорошую всхожесть культур зимой. 

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17:07, 15 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Удмуртия\n#урожай\n#топливо\n#сельское хозяйство