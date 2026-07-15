Ижевск. Удмуртия. Каталог проверенных некоммерческих организаций появился в Удмуртии. Об этом «Сусанину» рассказали в «Креативном капитале».

В Удмуртии работают сотни некоммерческих организаций, которые помогают детям и пожилым людям, поддерживают семьи в трудной жизненной ситуации, развивают спорт, культуру, экологические проекты, защищают животных и занимаются многими другими важными инициативами. Но не все знают о деятельности данных НКО. В результате, когда люди решаются помочь, то зачастую не понимают, какой организации можно довериться, чтобы не столкнуться с мошенниками.

Именно для решения такой проблемы «Креативный капитал» в рамках проекта «Открытые НКО» создал Каталог НКО Удмуртии. На этой единой площадке собрали некоммерческие организации и благотворительные проекты, которые занимаются добрыми делами в Удмуртии. Все они проверены, работают уже несколько лет и показали эффективность своей деятельности.

Посетители каталога могут легко познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций, узнать, какие задачи они решают, и выбрать организацию или проект, который хотят поддержать. Также каталог поможет привлечь внимание людей, которым близка миссия той или иной организации.

В каталоге ежедневно обновляются новости о совершённых добрых делах и запущенных проектах, поэтому жители Удмуртии смогут увидеть, сколько важных инициатив уже существует рядом с ними.

«Благотворительность начинается с доверия, понимания и знакомства. И чем проще человеку найти организацию, которая ему откликается, тем больше вероятность, что желание помочь превратится в реальное действие», — заявили в «Креативном капитале».