Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» завершил плановые периодические испытания усовершенствованного 5,45 мм автомата АК-12 образца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Госзаказчик оценивал качество автомата с учётом возросших требований ведения боя. Испытания прошли успешно, после чего предприятие отгрузило очередную крупную партию автоматов заказчику.

«Калашников» в течение 2026 года в полном объеме и в точном соответствии с графиком отгружает АК-12 по государственному контракту. При этом номенклатура изделий концерна значительно увеличилась за период проведения специальной военной операции, объемы производства растут, качество изделий остается на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Также с 2025 года концерн начал производство укороченных АК-12К. Автомат создан по запросу бойцов, и предназначен для ведения штурмовых действий в условиях плотной городской застройки и стеснённых условий окопов.