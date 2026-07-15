Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе «Удмуртавтодорстрой» устранил последствия подтопления дорог. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Напомним, что за сутки с 13 на 14 июля в Глазове выпало 96% месячной нормы осадков. В результате в реке Чепца и её левом притоке реке Сыга резко поднялся уровень воды. Более 200 территорий частных и многоквартирных домов в Глазове и соседнем СНТ оказались подтоплены, и вода до сих пор не ушла.

Выход рек из берегов сказался и на дорогах Глазовского района. Вечером 14 июля сотрудники «Удмуртавтодорстроя» устраняли последствия подтопления дорог «Глазов – Карсовай» и «Полынга – Порпиево». Также подрядчик помогал восстанавливать дороги в деревнях Порпиево и Сергеевка.

В настоящий момент на дорогах «Глазов – Карсовай», «Полынга – Порпиево» и в деревне Сергеевка проезд транспортных средств обеспечен. Также специалисты должны были ликвидировать размыв проезжей части в деревне Порпиево к 22:00 14 июля.