Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупреждает жителей Удмуртии о новой схеме обмана с «возвратом» денег за отопление.

Люди стали получать большое количество поддельных уведомлений якобы от управляющих компаний. В сообщениях неизвестные от лица управляек предлагают вернуть переплату за отопление, называют точную сумму и присылают ссылку для оформления перевода этих денежных средств.

Все подобные сообщения присылают мошенники. Настоящие управляющие организации никогда не оформляют возвраты подобным образом и не рассылают уведомления с просьбой перейти по ссылке.

Жителей Удмуртии предупреждают, что не стоит переходить по таким ссылкам и никогда нельзя вводить свои банковские данные на сайтах, в подлинности которых вы не уверены. Проверять информацию нужно только через официальные источники. Любые вопросы можно задать и решить через «Госуслуги Дом» или стоит связаться с управляющей компанией напрямую.