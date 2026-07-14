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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Удмуртии предупреждают о мошеннических схемах «возврата» денег за отопление

15:25, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жителей Удмуртии предупреждают о мошеннических схемах «возврата» денег за отопление
15:25, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#платежи\n#управляющие компании\n#мошенники\n#деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Неизвестные притворяются представителями управляющих компаний и просят перейти по ссылке, чтобы якобы оформить возврат переплаты.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупреждает жителей Удмуртии о новой схеме обмана с «возвратом» денег за отопление.

Люди стали получать большое количество поддельных уведомлений якобы от управляющих компаний. В сообщениях неизвестные от лица управляек предлагают вернуть переплату за отопление, называют точную сумму и присылают ссылку для оформления перевода этих денежных средств.

Все подобные сообщения присылают мошенники. Настоящие управляющие организации никогда не оформляют возвраты подобным образом и не рассылают уведомления с просьбой перейти по ссылке.

Жителей Удмуртии предупреждают, что не стоит переходить по таким ссылкам и никогда нельзя вводить свои банковские данные на сайтах, в подлинности которых вы не уверены. Проверять информацию нужно только через официальные источники. Любые вопросы можно задать и решить через «Госуслуги Дом» или стоит связаться с управляющей компанией напрямую. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:25, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
70
0
#Удмуртия\n#платежи\n#управляющие компании\n#мошенники\n#деньги