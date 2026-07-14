Селты. Удмуртия. В Селтинском районе Удмуртии заасфальтируют гравийную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Дорога в 2,5 км связывает село Халды с деревнями Мельничата и Истомино. Кроме того, по этому пути ездит школьный автобус, а также обслуживается местное сельхозпредприятие. Реконструкцию дороги проводят по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«На объекте завершена планировка земельного полотна, обустроены откосы и кюветы, проложены водопропускные трубы. Рабочие приступили к формированию «дорожной одежды»: это подстилающий слой из песка и щебеночное основание. Далее уложат два слоя асфальтобетона и укрепят обочины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дорога «Халды — Мельничата — Истомино» станет шире и выше, некоторые участки дороги поднимут на 20-80 см, чтобы выровнять профиль дороги.