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Гравийную дорогу в Селтинском районе у села Халды заасфальтируют в этом году

14:09, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Гравийную дорогу в Селтинском районе у села Халды заасфальтируют в этом году
14:09, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
21
0
#Удмуртия\n#Селты\n#Селтинский район\n#дорога\n#дороги Удмуртии
Источник фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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Дорога связывает село и несколько деревень, по ней ездит школьный автобус.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе Удмуртии заасфальтируют гравийную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Дорога в 2,5 км связывает село Халды с деревнями Мельничата и Истомино. Кроме того, по этому пути ездит школьный автобус, а также обслуживается местное сельхозпредприятие. Реконструкцию дороги проводят по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«На объекте завершена планировка земельного полотна, обустроены откосы и кюветы, проложены водопропускные трубы. Рабочие приступили к формированию «дорожной одежды»: это подстилающий слой из песка и щебеночное основание. Далее уложат два слоя асфальтобетона и укрепят обочины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дорога «Халды — Мельничата — Истомино» станет шире и выше, некоторые участки дороги поднимут на 20-80 см, чтобы выровнять профиль дороги.

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14:09, 14 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
21
0
#Удмуртия\n#Селты\n#Селтинский район\n#дорога\n#дороги Удмуртии