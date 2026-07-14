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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Не менее 530 жителей Удмуртии переселят из аварийного жилья до конца 2026 года

12:16, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Не менее 530 жителей Удмуртии переселят из аварийного жилья до конца 2026 года
12:16, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Удмуртия\n#Минстрой\n#аварийное жилье\n#планы\n#расселение жилья
Источник фото: Минстрой Удмуртии
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В результате планируется расселить более 10 тыс. кв. м жилья.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по новой региональной программе переселили 355 жителей аварийных домов. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии.

Напомним, что новую региональную программу расселения граждан из аварийного жилья утвердили в 2025 году. Она будет действовать до 2031 года. В её рамках переселяют жителей тех домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года.

До конца 2026 года планируется расселить не менее 10 тыс. кв. м жилья. В результате новый дом обретут не менее 530 человек. Всего до 2031 года планируется расселить как минимум 76,5 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить не менее 4,6 тыс. жителей.

Отмечается, что с 2019 года в Удмуртии из аварийного жилья переселили более 7 тыс. человек. Около 98 тыс. кв. м жилья расселено. 

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12:16, 14 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
38
0
#Удмуртия\n#Минстрой\n#аварийное жилье\n#планы\n#расселение жилья